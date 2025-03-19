綠加速去中去蔣　中正大學面臨改名壓力

中正大學。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電／台“教育部”近日公告“補助大專校院辦理轉型正義教育實施計劃”，呼籲學校等民間單位申請辦理，每案最高可補助新台幣30萬元。此前，包含政治大學、台灣師範大學等校均已“去蔣化”、“去中化”，分別移除蔣介石銅像與改校歌。教師代表認為，“賴政府”就是威逼利誘，一方面提供獎補助，大學校長受到政治壓力，也不敢不從，更名工程必將成為趨勢。



校名就直接被鎖定的中正大學是否改名，引起外界關注。校方近日已表明，該校校風自由、多元、包容，從未設立任何權威的象徵物，校園文化也未流於威權崇拜，再加上在國際學術領域屢有佳績，若僅因名稱而輕易變更，將動搖長期打造的學術品牌，會持續努力讓“中正大學”這塊招牌在國際舞台發光發熱。



根據《中時新聞網》報導，大專校院近年來因配合《促進轉型正義條例》，包含政大已於2018年，將中正圖書館的蔣介石銅像移放到華興育幼院，2023年也移除四維堂內蔣介石遺像，並更名校內公車站“蔣公銅像”站，僅保留山上校區蔣介石騎馬像。



台師大則在2021年決議通過校歌新版歌詞。當時引發討論，在於舊版歌詞“重歸祖國樂融融”，然而舊版本校歌於1948年創作。校方當時說明，舊校歌誕生於省立台灣師範學院期間，但現已轉型為綜合大學，發展格局已超越校歌所描繪。



中華語文教育促進協會祕書長段心儀表示，大學教授年輕化，如以40歲為分水嶺，40歲以下的老師，必然與上一個世代有著截然不同的“國家認同”，年輕一輩對於校館更名，想必認為有什麼不可以。且“賴政府”的作法就是威逼利誘，一方面提供獎補助，大學校長受到政治壓力也不敢不從，更名工程必然持續，且將成為趨勢。