台軍報告　漢光演習想定設2027大陸攻台

漢光演習。（台軍聞社 資料照） 中評社台北3月19日電／“立法院”“外交國防委員會”19日邀請“國防部長”顧立雄業務報告。根據書面報告今年漢光41號演習首度設定“以2027年大陸攻台可能行動”為想定發展基礎。演習自2月開始進行“高階幹部圖上兵推”、4月“電腦輔助指揮所演習”及7月“實兵演練”等三階段實施。軍事專家認為，明訂2027年為演習想定是大膽預判，令人感受兩岸間充滿硝煙味。



對於今年漢光演習標明以2027年大陸攻台可能行動為想定，《中時新聞網》報導，中華戰略學會資深研究員張競表示，這是很大膽預判，多位軍事觀察家與戰略研究者觀察與評論漢光演習時，多半聚焦於演習想定架構。但兵棋推演與實兵演練都必須依據“反想定”構想，再發展如何應對策略與想定架構。



台前“國防部”視察盧德允表示，軍方將2027年作為今年漢光演習的想定時間，確令人感受到兩岸的硝煙味，屆時台灣將進入“總統”大選前哨戰，兩岸議題必然風風火火。



根據台軍方報告指出，漢光演習區分2月份“高階幹部圖上兵推”、4月份“電腦輔助指揮所演習”及7月份“實兵演練”等三階段實施，並以交戰規則、去中心化運作、立即備戰操演、武器裝備作戰效能、整體後勤支援及軍民整合機制等項，作為各階段驗證重點。

