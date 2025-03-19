綠名嘴稱馬文君會被軍審　顧立雄：不可能

藍委馬文君播放綠營媒體評論員李正皓談論潛艦案涉“共諜”會送軍審。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”馬文君今天質詢播放一段影片，畫面中是綠營媒體評論員李正皓提及若恢復軍事審判，若審辦“共諜”案牽扯潛艦案，如果馬文君上軍事法庭，她還有命嗎？“國防部長”顧立雄則說，妳又不是現役軍人，不可能按照軍事審判。馬文君也詢問，過去審查潛艦原型艦時有刪過一毛錢嗎？顧也說，潛艦原型艦預算當時在委員會沒有被刪。



李正皓目前是三立新聞台《新台派上線》、三立新聞網《94要客訴》、震傳媒《皓事之徒》節目主持人。他今早還在臉書PO文，“看到馬文君慌張的樣子，我舉雙手贊成賴清德恢復軍事審判案，真的很期待！”



“立法院”“外交及國防委員會”邀請“國防部部長”顧立雄報告業務概況暨“四年期‘國防’總檢討”，並備質詢。



馬文君質詢提及，賴清德表示要恢復軍事審判，過去你與賴清德都說要審慎評估，不同意軍法復辟。目前哪些國家有用另外審判制度，會是軍事法庭方式？



律師出身的顧立雄表示，維持一般司法與軍事審判，在民主國家有美國、英國、加拿大、以色列、韓國、新加坡等。



這些國家都是你提到這樣方式？顧立雄說，法制上大致上分為英美、大陸法系。都是你剛提到制度嗎？目前全世界民主國家有哪些國家採取這樣模式？顧立雄也說，我們會去看看相關大陸法系國家，適用如何維護軍法官審判身份的保障。



馬文君說，我們是又自己創立一個制度，過去是對現役軍人。她現場播放一個影片，裡面是李正皓提到潛艦案，馬文君上軍事法庭，她還有命嗎？馬文君播完影片也說，“看到還滿恐怖的”。



顧立雄則說，妳又不是現役軍人，不可能按照軍事審判。



馬文君接著問，潛艦預算原型艦他們沒有刪過一毛錢？顧立雄也說，潛艦預算原型艦預算在委員會沒有被刪。