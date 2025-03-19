陸攻台預警時間　顧立雄：徵候有中高之分

顧立雄接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）對於大陸攻台預警時間縮短，台“國防部長”顧立雄今天回覆“立委”質詢表示，我們有關鍵預警徵候，我們認為由訓轉戰或是全面進攻模式，這些模式都會做分析，但是詳細無法說明。關鍵預警徵候有中、高之分，有一級加強戒備與二級加強戒備。如果是一級加強戒備時，會判斷是否可能攻台，我們要向“總統”報告，我們要先動，不能等到成真才動，詳細狀況容我們不能說明。



王定宇追問目前解放軍有沒有異狀？顧立雄說，周一的聯合戰備警巡，首見上午6點多實施過一次，下午2點再實施一次，這是首度看到的狀況，而我們剛好也在立即戰備操演，剛好可以有動作。



“立法院”“外交及國防委員會”邀請“國防部部長”顧立雄報告業務概況暨“四年期“國防”總檢討”，並備質詢。



中國國民黨“立委”黃仁質詢問到，大陸攻台預警時間我們有多少？顧立雄說，個人覺得預警時間縮短，但要作戰整備多久，這涉及機密不在這邊回答。



黃仁追問，預警時間縮短幾分？非常時期由訓轉戰，你們要非常明確“國防”防衛能力有預警準備時間？顧立雄表示，他只能這樣報告，我們有關鍵預警徵候，我們認為由訓轉戰全面進犯模式，這些模式都會做分析，但是詳細無法說明。



顧立雄指出，關鍵預警徵候有中、高之分，有一級加強戒備與二級加強戒備。一級加強戒備時，判斷是否可能攻台，我們要向“總統”報告，我們要先動，不能等到成真才動，詳細狀況容我們不能說明。