李勝峯：美掏台灣外匯存底　台官方不敢吭聲

新黨副主席李勝峯接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月21日電（記者 張穎齊）針對台積電加碼投資美國1千億美元，新黨副主席李勝峯接受中評社專訪表示，台積電像是被拋到美國的棄嬰，每年賺了這麼多外匯，台官方卻無法保護它，令人心寒，賴清德還大張旗鼓找台積電董事長魏哲家開記者會，往後台灣還有多少實力？美國總統特朗普在與中國博弈、掰手腕時，台灣還是籌碼嗎？



他說，台積電原本赴美投資共1650億元美金，結果還被特朗普加碼喊到2千億，要瞭解台灣的外匯存底是5100多億美元，就好比幾十年努力的外匯存底，一夕被搬走到美國，“賴政府”卻不敢講一句話，這樣的政府還說會保護人民，大家相信嗎？特朗普固然霸道，但民進黨政府非常不負責任、對台灣企業更是殘酷。



李勝峯指出，台積電赴美，台灣在中美博弈間，還能有多少實力？特朗普在與中國博弈時，台灣還是籌碼嗎？或是有籌碼實力嗎？特朗普也可能犧牲掉台灣，去取得與中國博弈的平衡。台灣不只是棋子，還被特朗普當成“盤子”。



李勝峯，出生於台南，政治大學三民主義研究所碩士，曾任“立委”、新黨創黨發起人之一、《疾風》總編輯，1993年代表新黨參選過台北縣長。



李勝峯說，台積電赴美，就像是沒有父親的孩子般，台積電每年提供台灣這麼多就業機會，賺了這麼多外匯，但民進黨政府卻沒辦法保護台積電，令人心寒。當然民進黨也不敢對美國說不，可是沒經過投審會，就將台積電拋給美國。



李勝峯說，賴清德沒盡到保護企業的責任，還想收割什麼？台積電已被出賣，連最後一點的尊嚴都不給，他認為台積電出走的問題，重點不在於特朗普，而是“賴政府”。