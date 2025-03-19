顧立雄：軍方未規劃2年義務役與女性服役

顧立雄接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨籍“立委”張啟楷今日質詢問到，義務役是否可能延長到2年以及女性服義務役？台“國防部長”顧立雄在答覆時數度強調，“國防部”現在沒有任何女性服義務役與延長義務役2年規劃。張追問，你任內會推動嗎？顧也說，“我不知道我任內有多長，我是政務官沒有任期，沒有當4年的說法”。



“立法院”“外交及國防委員會”邀請“國防部長”顧立雄報告業務概況暨“四年期‘國防’總檢討”，並備質詢。



張啟楷質詢問，有沒有義務役兵役役期延長2年以及女性服兵役？這兩件事情可能存在？顧立雄直接回應說，沒有，沒有這樣的規劃存在。



張啟楷則說，過去義務役期4個月，後來延長為1年，美國是否關心我們自己防衛自己？顧立雄強調，“我沒有接觸美方給我任何這樣訊息”。



張啟楷說，你任期還有3年，顧立雄一聽苦笑說，“我不知道我的任期還有多久，政務官沒有任期”。



張啟楷再度追問，你任內不會有義務役延長2年，以及女性服義務役？顧立雄還是回應說，我們目前正在確實檢討1年義務役成效，沒有做任何延長義務役與女性服義務役案子存在。



張啟楷則說，“國防”研究院2月底有兩篇報告，第一篇是提到志願士兵徵選條件，建議詳實女性人力服義務役政策開發人力來源，第二篇是女性服役是未來兵役制度改革可行方案之一，“國防”研究院是官方智庫，為什麼會有這樣研究？