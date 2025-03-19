台南首次防衛韌性實兵演練　賴蕭親自視導

台南市3月27日舉行全社會防衛韌性委員會實地演練。（台南市政府提供） 中評社台南3月19日電／全社會防衛韌性委員會首次實地演練將於27日在台南大陣仗登場，演練融入地震、海嘯與關鍵基礎設施遭破壞等復合式災難場景，台南動員近千名民力投入。首次大規模演練爆炸上百名傷患如何後送醫療，當天賴清德與蕭美琴將各自在安平及南寧高中視導。



根據《中時新聞網》報導，台南市政府配合“中央”舉行“2025年全社會防衛韌性委員會實地演練”，藉由“中央”、地方協力並結合民間力量，建構因應大型災害與威權主義擴張威脅的量能。有別以往的演練，此次找來近千位民眾參與演練，模擬海嘯來襲，沿海民眾有300人必須緊急疏散到南寧高中。



另外，安平港旅客服務中心模擬商場發生爆炸，200多人在商場內人員要緊急醫療處置與後送至育平郵局對面廣場。過去演練多僅十幾人規模，此次一口氣要安排傷重的百餘人緊急醫療處置，實地擴充醫療場所的量能。



台南市政府表示，“全社會防衛韌性委員會”去年12月26日會同“中央”各相關部會及台南市政府進行桌上推演，3月27日實地演練，並將於當日演練結束後召開“全社會防衛韌性委員會第3次委員會議”及“委員會議會後記者會”。