張啟楷：核能成潮流　台灣應考量延役與重啟

民眾黨委員張啓楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月19日電（記者 俞敦平）在“立法院”教育及文化委員會19日舉辦的“核子反應器設施管制法”修法公聽會上，台灣民眾黨籍“立委”張啟楷在會中強調，全球能源政策正發生重大轉變，包括美國、日本、德國等國家紛紛重新擁抱核能，台灣卻仍堅持反核立場，應重新審視是否延役或重啟核電廠。他進一步指出，隨著核電廠陸續停機，台灣電價大幅上漲，若不改變現行政策，恐將對民生與產業造成更大衝擊。



“立法院”教育及文化委員19日召開“核子反應器設施管制法”修法公聽會，由國民黨召委葛如鈞主持，邀集產業界、學界及地方代表，共同探討核能在台灣能源結構中的潛在角色。與會貴賓除了多位“立委”之外，也包括童子賢（預錄參與）、商總秘書長劉守仁、工總副秘書長邱碧英、MomentX執行長李勁葦、清華大學教授葉宗洸、優必達創辦人郭榮昌（視訊參與）、恆春鎮鎮長尤史經、車城鄉鄉長陳政雄等人。



張啟楷強調，當前國際局勢已出現劇烈變化，許多曾經反核的國家，如美國、日本、德國，已經陸續重啟或延役核電廠，而台灣卻仍持續堅持反核立場，應重新思考是否讓核能成為穩定能源的一部分。



張啟楷指出，過去台灣在三哩島及福島核災後，因安全疑慮選擇逐步停用核電。然而，全球能源政策近年來已明顯轉向，包括美國與日本都在確保安全的前提下重新啟動核電廠，德國則因俄烏戰爭導致天然氣價格飆升，短暫延役部分核電機組，甚至在最近的大選中，支持核能的政黨獲得選民青睞。他質疑，為何國際上多數國家都能確保核能安全，唯獨台灣被認為做不到？

