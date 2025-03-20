吳宗憲：賴清德復辟軍審為戰時戒嚴做準備

國民黨籍“立法院”司法及法制委員會召委吳宗憲接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月20日電（記者 張穎齊）賴清德13日宣布大陸對台“5大“國安威脅”，並提出“17項因應策略”後，民進黨“立委”將啟動系列“國安”修法。中國國民黨籍“立法院”司法及法制委員會召委吳宗憲表示，民進黨就是要將台灣帶向戒嚴及戰爭，因戒嚴時期，人民就能被軍事審判，所有不認同民進黨的都是“中共同路人”，賴清德與綠委沈伯洋就是想搞如德國納粹時期的人民法庭，極端獨裁，台灣已愈來愈不自由。



沈伯洋提出將推動10部“國安法案”及“國安法庭”、“國防法庭”，共有三個面向，一個是精準打擊，針對不同身份，有不同處罰，有些人是退休軍人，有人可能是前“總統”，現在處罰態樣太少，未來修法可能會剝奪身分證、退休金或是坐牢等。



法律專業背景、檢察官出身的“立委”吳宗憲受訪表示，軍事審判從10幾年前已走到如今的普通法院審判，就是為當事人被審判時能獲得應有的保障，起源就是軍審的保障並不完備，他不懂為何賴清德現在宣布要將已對當事人訴訟程序相當完備及保障的制度，再度走回過去的不透明？這是為未來戒嚴、戰爭做準備嗎？



吳宗憲說，因在戒嚴時，人民是可被軍事審判的，可被判刑“叛國”、通匪等罪，反正民進黨的邏輯就是，不認同民進黨的都是“中共同路人”，未來每位台灣人在戒嚴時期，都可能會被軍審。賴清德提軍審復辟，即為戰爭時期戒嚴做準備，否則一點意義都沒有。



他說，明明現在普通法院的審判運作已很好、沒問題，固然軍事審判有好、也有不好的一面，因此國民黨將會提出相對應的法案，要將《刑事訴訟法》中對當事人的保障，加入到新修正的軍事審判法，不能讓民進黨恢復到舊有的軍審法，否則將對被告非常不利。