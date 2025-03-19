藍黨團：三立、民視9年拿百億標案　官方豢養

國民黨團。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電／綠營掀花蓮媒體採購案批中國國民黨“立法院”黨團總召人傅崐萁。中國國民黨“立法院”黨團表示，根據公共工程委員會統計，民進黨蔡英文執政到賴清德接任，政府媒體採購案高度集中在三立、民視。九年來，三立電視共獲得251項標案，金額高達58億元，民視標得349項採購案，金額也有41億元。什麼叫豢養媒體？三立、民視九年百億國家養，民進黨政府這才叫買媒體！



國民黨團表示，日前特定綠媒抹黑國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁擔任花蓮縣長任內，曾發包25個媒體採購案，得標者皆為花蓮在地記者，標案僅14萬元至46萬元不等。反而被特定綠營名嘴側翼網軍，全面抹黑攻擊，而這個正是綠營自編、自導、告發後，早巳經三審無罪定讞的陳年舊案！現在舊飯熱炒，原因無它，只為大惡罷加火添油。



國民黨團指出，對比民進黨的政府採購案，根據工程會公布的統計結果證明，三立、民視九年來共拿到六百項政府採購案，總金額已逾百億元。“立法院”預算中心報告也指出，三立、民視竟連續三年都得到“衛福部”、“經濟部”、“勞動部”、“農業部”、“教育部”、“內政部”、“客委會”等部會標案，這些標案多是限制性招標，形同“三立、民視國家養”，其他媒體自己想辦法。三立、民視不奮勇當政府打手，誰當政府打手？

