童子賢挺核稱“電力即國力”　綠能救不了暖化

和碩董事長童子賢透過預錄的影片發言。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月19日電（記者 俞敦平）在“立法院”教育及文化委員會19日舉辦的“核子反應器設施管制法”修法公聽會上，氣候變遷委員會副召集人、和碩聯合科技董事長童子賢透過預錄的影片發言。他強調，台灣的能源發展不應偏廢，應讓綠能與核能並行，以確保穩定供電。他列舉核能的五大優勢，包括供電穩定、不排碳、占地少、經濟實惠及能源韌性強，並指出綠能雖重要，但因受天候影響而具間歇性，不足以單獨支撐台灣電力需求。他主張適當運用核能，確保台灣經濟發展與環境永續並進，並呼籲政府在能源政策上做出理性規劃。



“立法院”教育及文化委員19日召開“核子反應器設施管制法”修法公聽會，由國民黨召委葛如鈞主持，邀集產業界、學界及地方代表，共同探討核能在台灣能源結構中的潛在角色。與會貴賓除了多位“立委”之外，也包括童子賢（預錄參與）、商總秘書長劉守仁、工總副秘書長邱碧英、MomentX執行長李勁葦、清華大學教授葉宗洸、優必達創辦人郭榮昌（視訊參與）、恆春鎮鎮長尤史經、車城鄉鄉長陳政雄等人。



童子賢強調綠能與核能應攜手發展，以確保穩定供電並減少碳排放。他表示，核能的五大優勢不容忽視，包含供電穩定、不排碳、占地少、經濟實惠及能源韌性強。



童子賢指出，台灣目前的綠能發展仍受限於自然條件，例如太陽能發電只能在白天運作，夜間無法供電，而風力發電則依賴風況，難以確保穩定輸出。他認為，若單靠綠能支撐台灣的能源需求，恐難以滿足產業及民生用電。因此，他主張應該讓核能與綠能共同發展，以互補方式提升電力供應的穩定性。

