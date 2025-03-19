高餐大校長陳敦基：餐飲業另有一片天空

高雄餐旅大學校長陳敦基。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月19日電（記者 蔣繼平）高雄餐旅大學校長陳敦基今天受訪表示，餐飲業界人才需求越來越多，薪資待遇都有提升，面臨科技業高薪搶人，不至於產生排擠效應，餐飲領域學生仍保有熱忱，發揮所長會有另一片天空。



根據“主計總處”公布統計資料，截至2024年8月底，全台職缺數達24.8萬個，空缺率2.84%。目前是大學實習媒合、就業媒合旺季，旅宿餐飲業、科技業都在積極搶人。



陳敦基，台灣大學土木工程研究所運輸工程組工程博士，擅長航空運輸管理、智慧運輸、觀光旅遊管理。長期參與政府交通運輸部門相關重大計劃及決策，並曾擔任消基會交通、觀光委員及召集人。2021年8月上任高餐大校長至今。



台灣各行業頻喊缺工，商業總會去年12月與“行政院長”卓榮泰及部會官員座談，商總理事長許舒博現場為服務業請命，表示許多業者缺工嚴重，希望爭取服務業申請外籍移工。而根據“主計總處”公布統計資料，目前最新資訊為截至2024年8月底，全台職缺數達24.8萬個，空缺率2.84%。



台灣時序進入3月，大專院校陸續舉辦就業博覽會，產業開始瞄準6月應屆畢業生，提早搶人才，學生也希望提早卡位，搶進理想職場環境。台灣半導體產業為發展主力，高雄中山大學上周剛辦“2025年高屏就業博覽會”共115家知名企業參展，釋出1萬多個職缺，其中科技業待遇最優，半導體產業年薪上看新台幣220萬元。