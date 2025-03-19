柯建銘下軍令狀　綠委不得連署藍白法案

柯建銘在民進黨中執會提及，嚴格要求黨籍“立委”不得連署藍白陣營的法案。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）民進黨今天舉行中執會，根據轉述，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘在會中表示，提醒黨團同仁要謹慎，不要不小心呼應敵人邏輯。現在中國國民黨、台灣民眾黨與民進黨對立嚴重，對於在野黨杯葛政府提案要小心，不要簽名連署，一發現有黨內“立委”連署，必須要撤簽。



目前大罷免如火如荼進行，藍綠對抗嚴重。據轉述，柯建銘今天在中執會報告時，提到現在針對委員會議前，黨團會有會前會。提醒黨團同仁要謹慎不要不小心呼應敵人邏輯，不要簽署國民黨、民眾黨杯葛政府的提案，要小心不要簽名連署，一但發現會要求撤簽。



據轉述，柯建銘也說，中午黨團會議討論，認為國民黨面對罷免站不住腳，國民黨主席朱立倫到“立法院”講話都豪洨（指胡說八道），不要玷污“立法院”。國民黨就是為了公投綁罷免選票，當前最重要是公民運動要成功。



據瞭解，民進黨規劃8場“人民是頭家”下鄉宣講，但目前高層非常重視，原本22日規劃有花蓮場與台北場，但為了聚焦花蓮“立委”傅崐萁罷免熱度，台北場延後到4月13日壓軸舉行，新竹場原本規劃在平日晚間舉行，也延到4月12日週六舉行，希望加熱罷免火力。

