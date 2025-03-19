顧立雄：當大陸軍演達一定強度備戰操演應對

綠委沈伯洋質詢顧立雄。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北3月19日電／台“國防部長”顧立雄今天在“立法院”表示，軍方立即備戰操演分為計劃性與非計劃性2種，非計劃性立即備戰操演是指當大陸對台針對性軍演達到一定強度後，由參謀總長下令軍方進行立即備戰操演應對。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄報告業務概況暨“四年期“國防”總檢討”，並備質詢。民進黨籍“立委”王定宇、陳俊宇、沈伯洋等“立委”皆關切軍方17日起進行的立即備戰操演的執行情況。



顧立雄表示，17日至21日執行的立即備戰操演是屬於計劃性的立即備戰操演，“國防部”設有統裁部對各部隊下狀況，透過狀況誘導，磨練指揮官的決策能力、部隊應對的能力，“這是很好的模式”。



至於非計劃性的立即備戰操演，顧立雄說明，當大陸實施針對性的軍事操演以及灰色地帶“襲擾”，軍方透過聯合情監偵查知，當大陸行動強度到了一定強度後，由參謀總長下令軍方部隊執行立即備戰操演，指揮官想定大陸可能的動作來進行相對性的操演因應，這是實戰化訓練一環。



針對大陸灰色地帶“襲擾”的意涵，顧立雄解釋，大陸會以隱蔽性方式，掩蓋真正的企圖，因此目前漢光演習是以應處灰色地帶“襲擾”，之後才會到全面作戰階段，而“國防部”現在對大陸灰色地帶“襲擾”要有充分掌握，判斷徵候和威脅程度，並且有低、中、高徵候的“預警判斷表”。



顧立雄表示，大陸一直稱在訓練、在演習，也許是要隱藏真正企圖，烏俄戰爭前的情況即是一個例子，所以軍方針對大陸行動的低、中、高強度，會適時升高戒備，並由戰備部隊立即應對，以防大陸掩飾真正企圖，使軍方猝然不及應對，因此現在軍方面對大陸隱蔽真正企圖，需要能立即快速應對，這是應該要做的事情。



沈伯洋關切，包含立即備戰操演以及各項演訓，軍方官兵有加班情況，也有可能產生過勞等情形，盼“國防部”注重官兵休假、補休等權益



顧立雄坦言，“我們有聽到一些反映”，並允諾會加以注意。