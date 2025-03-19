罷免二階拚了！民進黨召集地方主委北上會商

郭國文受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）民進黨今日召集地方黨部主委召開會議，是否代表第二階段罷免連署，黨中央正式加入？台南市黨部主委、“立委”郭國文會前受訪表示，現階段黨的活動是政策宣講，目前罷免團體進入第二階段，黨公職都有很高參與的希望。希望街頭活動能制衡“立法院”亂象，目前罷免團體是先鋒部隊，民進黨是義勇軍、後衛角色，第二階段罷免連署應該要更積極，具體動作除了宣講，公職服務處都成立連署站。除了被動等待連署，黨中央規劃要走入群中。



他進一步說明，雖然台南“立委”沒有被罷免問題，但是台南有很多觀光客到夜市等，對於外縣市有名的台南觀光夜市，可以讓外縣市連署罷免。



民進黨規劃8場下鄉宣講，需要再增加場次嗎？郭國文說，今天各縣市主委會議，8場相對國民黨百場政策會是不夠。第二階段罷免還有2個月時間，執政黨有義務說明我們政策受到什麼阻撓，亂象從何而來，與國民黨、民眾黨有關。



至於賴清德何時出場？郭國文也說，目前沒有訊息，賴主席講話有一定方向，“相信大家應該都聽得懂”。



新北市黨部主委、“立委”蘇巧慧受訪說，新北黨部很早以前就作為民團後盾，成為連署書代收站，提供必要協助，這段時間已經在做，今天就看黨中央有沒有什麼指示，今天衹有收到開會通知，等會後再報告。



民進黨今天邀集縣市黨部主委到黨中央召開會議，會後由秘書長林右昌一起召開記者會說明。