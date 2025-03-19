蔡蘇結伴爬山引揣測　 蘇巧慧：美好的約定

蘇巧慧（右）出席主委會議。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）前“行政院長”蘇貞昌最近行程變多，今天還到新北市金山插秧，英蘇聯盟成形挺她嗎？蘇貞昌女兒，有意爭取新北市長提名“立委”蘇巧慧今天受訪表示，蔡英文與蘇貞昌早就約好卸任要出去走走，看看一起改變的台灣，是美好約定，昨天不是第一次，也不會是最後一次，希望常常攜手看看，給台灣美好願景。



蔡英文與前“行政院長”蘇貞昌昨天一前一後在臉書上傳健走的畫面與影片，外界解讀是否賴系與非賴系之間的競合。



親近賴清德“立委”郭國文表示，看到蔡英文69歲，蘇貞昌77歲，還可以健康爬山，是民眾期待，運動是好事情。



日前才傳出有意爭取新北市長提名、秘書長林右昌在農曆年前拜會蔡英文爭取支持，蔡英文與蘇貞昌昨天一前一後上傳一起健走照片、影片，難免引起猜測。



蘇巧慧說，蘇貞昌朋友很多，出去走走很自然事情，網友還看到他去屏東買水果，瀏覽率超過她所有發文，可以看看在哪裡捕抓野生蘇院長。



至於蘇貞昌今天到金山插秧，一旁還有英系、前“農業部長”陳吉仲陪同，被認為父親是代表你去固樁？蘇巧慧說，這些活動邀請她或是老縣長，都是自然事情，這些活動就是希望關心、瞭解的人，帶動聲量的人帶動好活動，未來看到這樣場景應該不意外。



