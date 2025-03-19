黃介正：賴17條戰線拉太長　美沒拍手叫好

黃介正。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電／賴清德13日宣布中國大陸是“境外敵對勢力”，提出5大“國安”威脅和17項因應策略，包括恢復軍事審判。淡江大學國際戰略所副教授黃介正19日在網路節目表示，“賴17條”應是民進黨“軍師聯盟”的建議，目標是透過提升危機意識、仇恨動員，催出罷免的票，美國國務院也沒有拍手叫好，原因在於這17條的戰線拉得太長。



根據《中時新聞網》報導，黃介正19日在網路節目《中午來開匯》表示，“賴17條”美國在背後操縱的可能性不大，應是民進黨的“軍師聯盟”的建議，且聚焦在台灣的“國安”，畢竟台灣沒有能耐去操盤北京或華府。



黃介正說，2005年中國大陸通過的《反分裂國家法》，基本邏輯是“中國還沒有分裂才能反分裂”，中國大陸尚未完成統一，這是內戰的延伸，兩岸尚未結束敵對狀態。延續該邏輯，賴清德把中國大陸定調為“境外敵對勢力”，而非“國外敵對勢力”，就在《反分裂國家法》的框架下。



黃介正說，即便兩岸互稱對方為“敵對勢力”，不代表一定要仇恨動員到要催票出來大罷免，民進黨也不想打仗，只是想仇恨動員，把危機意識升高，催出罷免的票，“這種其實不叫愛台灣”，民進黨的“天字一號”，所有思維的起點都是贏得下一次選舉。



黃介正指出，選舉是民進黨最擅長的，以本土作戰為優先，因為只有取得執政才能分配資源，但分配資源一定有些不公平或太陽照不到之處，當然這也不能被查，所以他們不讓“國會”有聽證權、調查權，這些全部都攪和在一起，明眼人都看得出來。



黃介正表示，“賴17條”只是原則宣示，美國國務院也沒有拍手叫好，僅表示“我們注意到‘賴政府’有個提議”，之所以美國沒有特別表態，原因在於這17條的戰線拉得非常長，打算一招一招來跟在野黨玩。



黃介正說，大罷免真正背後的局，就是國民黨“立法院”黨團的人開會都不易，大家都回選區了，讓你無心思去想“國政”的發展，“這是台灣人集體的悲哀”。面對特朗普來勢洶洶，以及2027年解放軍建軍百年，這段時間本來可以好好去面對這些困境，為人民謀福利，結果現在全部的人都被吸去罷免，這並非人民之福。