台校長、警察喊“愛祖國”遭處分　新黨聲援

新黨副秘書長游智彬今日到中壢分局為遭記過處分的警察聲援打氣。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月19日電（記者 盧誠輝）桃園近日有國小校長和警察因使用暱稱在抖音平台上發表“我愛你中國”、“兩岸一家親”、“我愛祖國”、“我是中國人”等言論遭處分，新黨為聲援被處分的校長和警察，今日到學校、警局為校長和警察送花加油打氣。新黨副秘書長游智彬強調，喊出“我是中國人”是很光榮的事情，不應該被處分。



桃園市會稽國小校長鄭家興因在抖音平台上發表“我愛你中國”、“兩岸一家親”等言論，遭桃園市教育局送交校長成績考核會議處。另有中壢分局一名葉姓員警，也因在導因發表“我愛祖國”、“我是中國人”等言論，遭記過一次處分。游智彬今日率領新黨青年軍譚傳紹、鍾心等人到學校、警局為校長和警察送花加油打氣。



游智彬表示，他身為桃園市政顧問，特別心疼桃園的警察和教育工作者只因在抖音分享“我愛祖國”等言論，就遭民進黨用意識形態逼迫學校和警局懲處校長與警察，這根本是桃園的恥辱。



游智彬強調，中國國民黨籍桃園市長張善政要保護警察和教育工作者，警察為桃園市民出生入死，校長教育下一代，是基礎教育頂梁柱，豈能只因民進黨的意識形態作祟就遭懲處？游智彬呼籲，張善政負責督導教育局和警察局，應撤回記過和處分，保障“憲法”規定下的人民言論自由。



新黨青年部副主任譚傳紹指出，1992年逼死鄭南榕的舊《刑法》一百條終於修正，叛亂罪增加“強暴、脅迫”要件，從此台灣再也沒有“思想叛亂犯”、“言論叛亂犯”，人民擁有“主張叛亂的言論自由”。台灣人的教育從小就是要做一個堂堂正正中國人，為什麼現在連說自己是中國人都不行？