薛舜迪：台餐飲業變動的一年　關注關稅戰

老新台菜/永心鳳茶執行長薛舜迪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月20日電（記者 蔣繼平）美國總統特朗普的關稅戰影響全球，老新台菜／永心鳳茶執行長薛舜迪接受中評社訪問表示，今年對餐飲服務業來說是變動的一年，大家都在關注關稅戰，就看是否對台灣物價造成影響，目前景氣問題就只能持續觀望後續發展。



薛舜迪是老新台菜／永心鳳茶執行長，老新台菜創辦人是薛永波，父子檔將老新台菜從高雄發跡，進軍台北開設永心鳳茶和心潮飯店，現已是知名台菜品牌，集團在台北、高雄共有10家店。



薛舜迪表示，台灣餐飲業在疫情解封後越開越多，但人力是越來越少，校園徵才可謂兵家必爭，只能用好待遇來搶人，只能靠企業調整文化，看是否開放移工來改善。



針對餐飲業現況困境，薛舜迪表示，2023年新冠疫情解封後，台灣民生需求大增、消費力上升，餐飲業也蓬勃發展，加上餐飲這個行業的進入門檻較低，餐廳開的比以前更多。雖然“Fine dining”（精緻餐飲）有出現萎縮的現象，可能是出境的人多，可以到海外吃的關係，但台灣餐飲在中低消費這一塊，需求還是很大量，少子化面臨缺工就更明顯。



最近電價調漲是否增加開店成本負擔？薛舜迪表示，從疫情開始開店的成本陸續增加，食材、原物料都有漲價，這部分也都反映在產品價格上，但他認為不用太擔心，因為近年薪資也有調漲，民眾消費能力有跟著提升，一來一往抵銷。



高雄餐旅大學19日舉辦實習博覽會，共有105家飯店、餐飲、旅行社及行銷公司到場，提供有4300多個實習機會，近600名學生參加面試。“老新餐飲集團”開出北部薪水達新台幣4萬3千元、台中以南為3萬9千元來搶人才。薛舜迪也指出，大概有一百位學生來面試，相當踴躍。