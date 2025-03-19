黃介正：台積電大投資美國　台戰略價值下降

淡江大學國際戰略所副教授黃介正受訪。（照片：CNEWS匯流新聞網《中午來開匯》提供） 中評社台北3月19日電／台積電加碼投資美國1000億美元，含先前的投資已有1650億美元。淡江大學國際戰略研究所副教授黃介正今日表示，此舉影響台灣未來甚鉅，台積電龐大投資移往美國，會使台灣戰略價值下降；但既然木已成舟，台灣可以改採“台美聯手”戰略，壓制其他競爭對手，雙方合作成為世界第一，自然台灣戰略價值也會提升。



黃介正今天接受《中午來開匯》主持人黃光芹專訪表示，台積電將鎂光燈送給美國總統特朗普，一方面能提升美國對台灣整體觀感，有助降低華府對台壓力，另一方面，台積電與美國高度結盟後，美國也不會容許其他企業和台積電競爭。



《中時新聞網》報導，黃介正認為，1000億美元的投資現在木已成舟，但是還有可能再加碼到2000億美元，現在最重要的，就是政府必須與台積電高層有良好、完善的溝通，“如果我們自己沒有在看一盤棋的概念，就會被敵人單個解決”。



黃介正指出，台積電龐大的未來投資移往美國，會使台灣戰略價值下降，要如何將戰略價值加回來？他建議，可以跟特朗普先談好，“我們合作就要拿世界第一。”其他國家的半導體業都是競爭對手，此時只要以“台美聯手”的戰略，壓制其他競爭對手，讓台美雙方合作成為世界第一，自然台灣戰略價值也會提升。



他認為，其實在去年11月特朗普當選後，台灣政府就應該在新竹科學園區統整一個工作小組，業者有什麼問題想辦法幫他們解決，“這才是一個負責任的政府”。



台積電加碼赴美投資還有個原因就是台灣的供電不足？黃介正表示，再剩下2個月，核電就全部關掉了，台灣電力就不夠了。外資非常注意台灣的電夠不夠用，政府不應該將砍核電變成意識形態，甚至是當宗教膜拜。