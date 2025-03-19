寒流至持續下雪！合歡山積雪近12公分

公路局等單位出動鏟雪車鏟雪。（林保署南投分署提供） 中評社南投3月19日電／合歡山堪稱近幾年最大“三月雪”，持續到上午仍在下。海拔3150公尺合歡山松雪樓外積雪已逾11.5公分，公路局天未亮就出動鏟雪車。目前台14甲線開放，鳶峰到大禹嶺段須加掛雪鏈，且昆陽至松雪樓段，背陽側路面結冰厚，極易打滑，建議採四輪傳動加掛雪鏈通行。



強烈大陸冷氣團搭配水氣，橫跨南投縣與花蓮縣的合歡山區昨天、今天降雪，最多累積達11.5公分。雖然今天是上班日，仍有不少遊客上山“追雪”，還有男子在雪地打赤膊歡呼。當地工作人員下午表示，目前沒下雪、起濃霧，因為沒有太陽，所以積雪不太融化。



交通部公路局中區養護工程分局下午表示，中區及東區養護分局依最新氣象情資研判，受強烈大陸冷氣團持續影響，台14甲線、合歡山公路海拔2500公尺以上路段，環境溫度維持冰點以下，有局部路面、路肩結冰機率，及路側局部殘冰、殘雪不易消融。



強烈冷氣團為合歡山帶來今年最大也最長的雪勢，從前日深夜至今天上午雪仍在下。山上是急凍世界，松雪樓19日上午7時，溫度為-0.7度，積雪持續加厚。工作人員當時以尺丈量11.5公分，現在則略有增加。



松雪樓、合歡山遊客中心到武嶺，路面、屋頂、邊坡都是被白雪覆蓋，而欄杆則是垂掛著一根根冰柱，山上呈現銀白的北國景致，遊客直稱“沒看過這麼大的三月雪！”



公路局19日天未亮就出動鏟雪車在台14甲線鏟雪，上午7時開放台預警性封閉的鳶峰到大禹嶺路段通行，汽車須加裝雪鏈，且昆陽到松雪樓段結冰很厚，建議採四輪傳動通行。另外台8線大禹嶺（109-110K）也要加掛雪鏈通行。

