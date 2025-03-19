甲級動員叫不動藍委　康仁俊曝國民黨危機

媒體人康仁俊與陳敏鳳。（照片：《新聞！給問嗎？》YouTube） 中評社台北3月19日電／大罷免潮襲捲全台，已有35案罷藍委通過一階門檻，開始二階連署。國民黨主席朱立倫17日率黨籍“立委”在“立法院”議場前召開記者會，儘管有甲級動員，52席藍委卻僅來35席。媒體人康仁俊18日在網路節目表示，國民黨目前遇到危機，因被罷免的藍委都急著回防選區，讓“立法院”放空；若祭出甲動不讓藍委回防，就可能窩裡反。



根據《中時新聞網》報導，康仁俊與媒體人陳敏鳳18日在網路節目《新聞！給問嗎？》談及罷免議題，對於目前35位藍委通過一階，康仁俊保守推測，最終有10人會通過二階連署進入投票；陳敏鳳則認為會有15至20人。



康仁俊說，國民黨遇到一個危機，這35位藍委都要趕快回到地方去，但導致罷免潮的原因就在“立法院”，現在“立法院”若放空城，有藍委在擔心會兵敗如山倒，萬一“立法院”黨團甲級動員，不讓這些人回到地方經營，如此就可能窩裡反。



康仁俊也提到，傳出三位藍委羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔，找台中市長盧秀燕組成自救會，一人先繳三十萬，等黨中央策略確定後要開始運作，還強調是羅廷瑋跟盧秀燕討論後的決定。三人組成自救會是一回事，找盧秀燕討論對策是另一回事。陳敏鳳補充，朱立倫的無作為大家都看的出來，而且罷免還是要靠縣市首長幫忙。



康仁俊也爆料，國民黨35個藍委一定都有危機感，尤其是比較危險的一定會想回防地方，那“立法院”會剩下不分區，有一些區域藍委說，“今天被弄成這樣，講難聽一點有多少是不分區搞的？”



日前朱立倫到“立法院”，率領藍委宣布提出反廢死、反戒嚴公投，黨團發出甲級動員，要求藍委全數到場，但加上需要保持中立的正副院長韓國瑜、江啟臣，共有17人缺席。國民黨“立委”謝龍介在政論節目上解釋，當時已經開始委員會質詢，有一些人已經登記發言，若參加記者會就會來不及質詢，但他也坦言，“有1、2個人沒有來是事實”。