特朗普沒說要保台　黃介正：可能是談判策略

淡江大學國際戰略所副教授黃介正受訪。（照片：CNEWS匯流新聞網《中午來開匯》提供） 中評社台北3月19日電／淡江大學副教授黃介正19日受訪指出，特朗普當前的重心將會放在內政改革，短期內恐無暇顧及台灣事務。對於大陸武力攻台如何應對？特朗普始終未給出明確答案，可能是談判策略的一部分，讓對手無法預測其真正立場。雖然他不認為特朗普會輕易出賣台灣，但台灣仍需審慎應對不應挑釁。



針對美中台外交關係，黃介正今天接受《中午來開匯》主持人黃光芹專訪表示，特朗普此次勝選後，掌握參眾兩院多數，展現強勢回歸的態勢，但他認為，這股氣勢恐怕只能維持到明年11月的期中選舉，因為共和黨可能無法持續掌控眾議院，而眾議院負責預算審查，這對特朗普未來的施政影響重大。



《中時新聞網》報導，黃介正指出，特朗普當前的重心將會放在內政改革，短期內恐無暇顧及台灣事務。除非台灣“調皮搗蛋”導致台海局勢不穩，使美國不得不出面干預，否則台灣議題將不會是特朗普施政的優先項目。



對於台灣而言，重點在於確保自身利益不受損害。黃介正表示，特朗普過去面對媒體詢問中國若武力攻台美方將如何應對時，始終未給出明確答案，這可能是其談判策略的一部分，意圖讓對手無法預測美國的真正立場。



黃介正說，雖然他不認為特朗普會輕易出賣台灣，但他認為，台灣仍需審慎應對。他提醒，台灣不應因解放軍短期內可能不會動武就掉以輕心，更不應基於僥倖心理進行挑釁，而是應該把握時間強化自身“國防”與國際戰略佈局，以確保未來在變動的國際局勢中能夠自保。



