翁曉玲：兩岸和平或戰爭不能賴一人說了算

藍委翁曉玲接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）賴清德13日宣布中國大陸是“境外敵對勢力”，提出5大“國安”威脅和17項因應策略。中國國民黨籍不分區“立委”翁曉玲向中評社表示，從所謂的賴17條加上恢復軍法審判，以及加強對兩岸人民交流的管制，可以看出“賴政府”應是在做戰爭準備，只是賴清德的真正用意，是不是為了“抗中保台”，藉此貫徹大罷免的政治算盤，可以觀察。



翁曉玲說，但到底兩岸是要維持和平，還是要走向戰爭，這個部分不能由賴清德自己一個人說了算，必須要由全民共識來決定，這也是國民黨提出反戒嚴公投，防止走向戰爭的最主要目的。



翁曉玲為德國慕尼黑大學法學博士，曾任台灣清華大學科技法律研究所副教授、通訊傳播委員會（NCC）委員。翁曉玲專長領域包括《憲法》、《行政法》以及通訊傳播相關法規。



對於賴清德將大陸定義為“境外敵對勢力”，翁曉玲接受中評社訪問時表示，賴清德是基於什麼樣的事實或者何種的判斷做這樣的發言，這是問題點所在，如果從法律的角度來講，難道執政者要聲稱對岸是敵對勢力，不需要經過一個嚴謹的法律程序來認定嗎？單憑賴在記者會上的幾句談話，就可以將對岸視為是敵對勢力？她認為這是極不妥的做法。

