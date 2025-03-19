新黨游智彬怒嗆桃園綠議員　羞辱言論自由

新黨副秘書長游智彬今日搭乘小貨車到黃瓊慧服務處嗆聲。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月19日電（記者 盧誠輝）民進黨籍桃園市議員黃瓊慧昨日在臉書揭露桃園市會稽國小校長鄭家興在抖音平台上發表“我愛你中國”、“兩岸一家親”等言論，鄭隨即遭桃園市教育局送交校長成績考核會議處。新黨副秘書長游智彬今日搭乘小貨車到黃瓊慧服務處嗆聲，要求黃出來面對，黃也手舉標語和游互相叫陣。



桃園市會稽國小校長鄭家興因在抖音平台上發表“我愛你中國”、“兩岸一家親”等言論，遭桃園市教育局送交校長成績考核會議處。另有中壢分局一名葉姓員警，也因在導因發表“我愛祖國”、“我是中國人”等言論，遭記過一次處分。游智彬今日率領新黨青年軍譚傳紹、鍾心等人到學校、警局為校長和警察送花加油打氣。



游智彬隨後搭乘小貨車到黃瓊慧服務處嗆聲，要求黃瓊慧出來說清楚。游智彬表示，民進黨的偶像鄭南榕主張100%的言論自由，但現在民進黨這些徒子徒孫卻羞辱言論自由，踐踏言論自由，他試問桃園鄉親是否同意？游智彬最後也強力譴責黃瓊慧不應該用意識形態來欺負警察和校長。



面對游智彬的嗆聲踢館，黃瓊慧也不敢掉以輕心，手舉標語和大聲公，和游智彬在大街上互嗆，雙方你來我往，言語交鋒，誰也不讓誰。最後雙方在互相表達立場和訴求後，黃瓊慧遞上罷免連署書給游智彬，游智彬也欣然收下後離開，平和收場。