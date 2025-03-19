民進黨宣布　黨公職服務處轉為罷免連署站

民進黨秘書長林右昌率領20位黨部縣市主委，一起召開記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）民進黨秘書長林右昌率領20位黨部縣市主委一起召開“為公民加油，為台灣出力”記者會，宣布五項工作，第一，即日起，民進黨全台各縣市黨部與所有黨公職服務處轉化為挺公民的民主連署站；第二，協助招募及訓練志工；第三，維護公民行動不被進入；第四，協助文宣擴散；第五，協助後勤及行政作業。



民進黨這個行動等於宣布，第二階段罷免連署，民進黨將傾全力參與。



媒體詢問民進黨之前對於大罷免態度保守，今天大動作召開記者會宣示，是否代表全黨之力幫公民衝第二階段？



林右昌受訪說，民進黨一貫立場就是尊重公民團體主體性，從頭到尾就是協助與支援的角度，公民團體才是主體。現在公民團體碰到非常多干擾、刁難。這都是反民主的狀況，為了守護台灣民主，保護公民團體人身安全，會有相對應作為。



林右昌在記者會上表示，為保障全台灣進行的公民行動不被國民黨惡意打壓，宣布即日起民進黨各縣市黨部及所有黨公職服務處轉為“民主連署站”，代收全台罷免連署書，保障公民權利能正當行使。



林右昌指出，近來看到公民團體與志工個人，被國民黨嚴重的行政干擾、刁難行徑，包括遭到騷擾、恐嚇與暴力威脅。支持連署的店家被國民黨執政縣市針對性地施壓，查消防、衛生、勞檢。公民團體依法申請場地，卻申請不到或者申請到了又被臨時無故取消等情事。



林右昌說道，對於人民自主發起的罷免行動，民進黨一貫的立場就是完全尊重公民團體的主體性，並提供必要的協助和支援。但民進黨做為台灣民主的第一品牌，對於守護民主的基本權力與公民團體的人身安全責無旁貸。此時此刻，當看到已有這麼多干擾民主運作的惡劣狀況，必須挺身而出，守護民主與公民。



林右昌宣布，今天民主進步黨全台各縣市主委會議進行了討論並做成決議，要求所有黨公職，做到以下五項工作。第一，即日起，民進黨全台各縣市黨部與所有黨公職服務處轉化為挺公民的民主連署站；第二，協助招募及訓練志工；第三，維護公民行動不被進入；第四，協助文宣擴散；第五，協助後勤及行政作業。



最後，林右昌強調，此時此刻民進黨必須挺身而出，守護公民及民主的行為，共同一起“為公民加油、為台灣出力”。