民眾黨攻綠弊案！人民要當家首發板橋登場

台灣民眾黨主席黃國昌與黨秘書長周榆修宣布323“人民要當家”的活動主軸。(照片：台灣民眾黨提供) 中評社台北3月19日電／藍白反攻民進黨不約而同都選新北市板橋首發。中國國民黨22日舉行“還錢於民政策說明會”。台灣民眾黨23日啟動“人民要當家”系列行動，邀請全民成為“民主派報員”，共同揭露民進黨政府的執政黑幕。



板橋人口逾55萬人，是台灣人口最多且唯一超過50萬人的鄉鎮市區。新北市政府就位於板橋。新北市長侯友宜任期至2026，各黨都力拚接棒新北市長。



台灣民眾黨今日下午舉行黨政聯繫會議，黨主席黃國昌在會後記者會上宣布3月23日“人民要當家”活動主軸，並預告當天會發放6款真相DM，主題包含“超思雞蛋弊案”、“新竹棒球場弊案”、“濫用就安基金”、“台電撥補慘賠真相”以及“詐騙橫行、詐團落跑”等。黃國昌邀請到場民眾一起擔任“民主派報員”，“全民監督、撥亂反正”將民進黨執政下的權貴貪腐、濫權怠惰真相公諸於世。



黃國昌表示，今天會議中大家關注同一時間在台北地方法院第四次開庭的“剴剴案”，台北市議員陳宥丞、中央委員李彥慶等多位黨公職皆到場聲援，表達重視兒少權益，未來也會配合“立法院”推動修法；還有個貫穿的主軸是，我們目前法院的審判系統，到底是不是可以給台灣人民真正的公平正義，柯文哲前主席案件即將在20日開庭，我們會到場關心進度，黃國昌也強調，我們會持續為柯前主席，同時也會繼續為捍衛每個人在司法的程序上接受公平審判的權利，為台灣司法程序的公平正義努力。



對於323活動主軸，黃國昌強調，我們取名為“人民要當家”，是因為民進黨政府根本沒有把人民當“頭家”，面對人民的質疑、面對“國會”的監督，民進黨政府不僅沒有為荒腔走板的作為向台灣社會道歉，反而不斷欺騙、恐嚇人民，明明手上拿新台幣2.9兆史上最高的預算，卻不斷的在哭窮，恐嚇人民如果不繼續給我錢，人民的補貼會不見，這樣態度真的有把人民當頭家嗎？



黃國昌批評，民進黨的綠色權貴、爛官浪費人民的血汗錢，不僅沒有人負責任，還能持續吃香喝辣，真的被判刑的，不會被羈押、不會被電子監控，結果跑的跑，只要民進黨關係好的通通都放掉。323當天，需要大家站出來，一起當台灣的“民主派報員”，守護台灣的民主，守護人民的荷包。



針對“行政院長”卓榮泰等“部會”首長利用行政資源下鄉宣講，秘書長周榆修批評，他們絲毫不在意行政不中立，濫花人民納稅錢卻理直氣壯繼續要跟人民伸手要錢，民進黨“生雞卵的無，放雞屎一大堆”，從來沒看過這麼囂張的行政團隊。卓榮泰是謝系出身，應該好好聽聽大前輩謝長廷的箴言，謝長廷說大罷免是“惡的循環”，苦口婆心的說這會造成公職人員集體無力感，政府應該互相協調而不是仇恨罷免，民進黨濫用權力、尸位素餐，對不起為台灣民主奮鬥的老前輩。