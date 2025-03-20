台研判2027年台海衝突？李貴發：配合美

台空軍退役中將、前空軍作戰司令李貴發。（中評社 資料照） 中評社台中3月20日電（記者 方敬為）台軍方今年度漢光41號演習以“2027年解放軍攻台”為想定，台空軍退役中將、前空軍作戰司令李貴發接受中評社訪問表示，根據經驗，漢光演習確實都會有情境想定，當中包括時間點的假設，這些想定條件會根據軍方所掌握的情資而定，所以2027年不是空穴來風。他研判，該想定一方面顯示台海情勢確實險峻，另一方面則是配合美國。



李貴發指出，2027台海衝突的時間點無論是如何推估出來，可以發現，近年來最常發出相關論調的就是美國，無論是美國的智庫或者官員甚至是政治人物，都認為2027年是兩岸爆發戰爭最可能的時間點，台灣方面當前的“國防”政策基本上是以美國馬首是瞻，從演習的情境想定到演習的模式調整，都可見端倪。



李貴發，退役空軍中將，曾任台灣空軍作戰司令、“國防部情報次長”。現任台北市黃埔四海同心會會長、中山黃埔文經交流協會理事長。



台軍今年度漢光41號演習，從今年2月展開“高階幹部圖上兵推”啟動，4月將接續“電腦輔助指揮所演習”、7月份則進行“實兵演練”。根據軍方報告，今年演習以大陸灰色地帶進入及2027年攻台可能行動為想定發展基礎，引發熱議。



“國防部長”顧立雄19日表示，本來漢光演習就是設定往後1至2年，如果不這樣設定，一些新武器的獲得要不斷透過驗證拿到。另外從解放軍演訓及情監偵、友盟情資看出，解放軍由演轉戰時間不如過去需要長時間準備，因此寧願把可能時間縮短，以驗證台軍立即回應的能力。



李貴發表示，確實漢光演習除了情境想定之外，也會有時間點上的設定，根據他個人的經驗，有關於時間點的假設，通常不會是空穴來風，軍方會根據所掌握的情資，以及當前情勢綜合評估，來提出一個合理的時間假設，以及情境想定，所以今年漢光演習將兩岸衝突的時間點設定在2027年，足以顯示，近期兩岸形勢確實有越發險峻的趨勢。