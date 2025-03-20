中評關注：盧秀燕遭民進黨鎖定陷兩難

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月20日電（記者 方敬為）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前公開點名國民黨籍台中市長盧秀燕“回歸家庭、不要選‘總統’”，揭示綠營已鎖定她了。觀察近期台中綠營的操作，各類議題都要牽扯到盧秀燕，策略就是要她“保持低調”，盧秀燕身為藍營政治明星，面對接下來的大罷免，勢必得出面帶頭反制，但面對綠營緊盯一舉一動，盧秀燕是攻、是守，陷入兩難。



柯建銘17日前在記者會上，痛罵藍白陣營應就地解散，更直接點名台中市長盧秀燕，“不要選‘總統’了，人家叫妳盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨”。盧秀燕18日回應，“媽媽原諒你！”而柯建銘的舉措也被解讀為正面吹響鎖定盧秀燕的號角，接下來可預期民進黨對盧秀燕的攻勢將一波波襲來。



由於盧秀燕可能代表藍營角逐2028大選，與台灣民眾黨的關係也相當密切，民眾黨“立法院”院黨團總召黃國昌當選黨魁後，第一個跨黨派拜會行程就是到台中市拜訪盧秀燕，盧的政治實力強，也引起民進黨忌憚，所以將矛頭指向盧秀燕，要其“安分守己”。



民進黨3月15日啟動“人民是頭家政策宣講會”全台巡迴，首站就是從台中市起跑，“行政院長”卓榮泰親自領軍，特別喊話盧秀燕，要向國民黨主席朱立倫勇敢說不，反對藍白“立委”濫權。綠委更在台上砲轟盧秀燕在“立法院”養了三個沒用的“乾兒子”（台中藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋），只會順從黨意，阻擋地方建設預算，鼓吹民眾一定要把“盧系”“立委”罷免掉。



值得注意的是，盧秀燕截至目前為止，對於大罷免的表態相對少，仍採取一貫中性的態度，但有國民黨籍新北市長侯友宜與黨政事務保持距離，導致參與2024大選藍營支持者不滿而落選的前車之鑑。據了解，盧秀燕的幕僚團隊正打算安排其在適當的時機點出面表態反罷免。



綠營方面同樣關注盧秀燕的動態，因此提前祭出系列打擊，發動許多與台中有關的攻勢，先是抨擊2月13日新光三越百貨公司氣爆案，市府後續的調查及救災處置效率及周延性欠佳。2到3月份又接連有市府一級首長陷入爭議事件而請辭，綠營質疑盧秀燕用人不當。