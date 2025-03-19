新黨上街抗議遭憲兵尾隨　游智彬批如同戒嚴

新黨副秘書長游智彬今日上街抗議一路遭2名“憲兵”（右上角）尾隨盯哨。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月19日電（記者 盧誠輝）桃園近日分別有國小校長和警察因在抖音平台上暱名發表“我愛你中國”、“兩岸一家親”、“我愛祖國”、“我是中國人”等言論遭處分。新黨為聲援校長和警察，今日到學校、警局為校長和警察送花加油打氣，但卻遭2名穿著便衣的“憲兵”一路尾隨，新黨副秘書長游智彬痛批，難道台灣已經戒嚴了嗎？



桃園市會稽國小校長鄭家興因在抖音平台上暱名發表“我愛你中國”、“兩岸一家親”等言論，遭桃園市教育局送交校長成績考核會議處。另有中壢分局一名葉姓員警，也因在抖音暱名發表“我愛祖國”、“我是中國人”等言論，遭記過一次處分。游智彬今日率領新黨青年軍譚傳紹、鍾心等人到學校、警局為校長和警察送花加油打氣。



游智彬等一行人今日下午上街表達訴求，但卻被2名穿著便衣的“憲兵”尾隨盯哨，一路從中壢分局、會稽國小跟到桃園市政府，時間長達2個小時，2名“憲兵”還在旁不斷拍照並用手機傳圖即時回報。游智彬在得知被“憲兵”尾隨盯哨後痛批，過去新黨上街頭抗議都是警察負責維護現場秩序，從未看過有“憲兵”尾隨盯哨，難道台灣現在是已經戒嚴了嗎？



2名“憲兵”開著車頂掛有紅色警示燈的車輛，抵達會稽國小時因車輛違規停車，有警察上前關心詢問，2名憲兵隨即告知警察自己是“憲兵隊”的，警方才沒罰單。後來有媒體上前詢問2名“憲兵”為何一路尾隨盯哨游智彬車輛，2名“憲兵”先是否認自己是“憲兵”，但後來隨即把車頂上的紅色警示燈拆除，並火速開車駛離現場。但當游智彬車輛抵達桃園市政府前廣場表達訴求時，2名“憲兵”仍開著車頂沒有紅色警示燈的車輛在後方盯哨。