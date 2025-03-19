“監院”沒入柯文哲5579萬　陳智菡轟垃圾

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北3月19日電（記者 鄭羿菲）針對台灣民眾黨前主席柯文哲政治獻金，“監察院”查核報告19日出爐，指出確實有多筆隱匿未報、不實、逾時申報，總計逾2萬筆收支涉有違反11大項政治獻金法規定情事，裁處柯文哲罰鍰新台幣374萬元、沒入5579萬3，888元。



民眾黨19日晚間回應，“監察院”選在柯文哲案開庭前一晚公布訊息，是助攻台北地檢署，配合司法進度進行政治追殺及攻擊。要求“監察院”清查賴清德競選期間的“賴桑小舖”及蔡英文的“小英商號”，否則難度悠悠之口。



民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡則在直播怒嗆，一定提行政訴訟，競選小物跟演唱會怎麼會是政治獻金？“監察院長”陳菊頭殼壞去嗎？沒收過政治獻金嗎？沒玩過選舉活動嗎？笑死人了。“監察院”可以這樣子隨便入人於罪？去死一死，垃圾。



“監察院”今天透過新聞稿表示，“監察院”廉政委員會今天審議通過“2024年“總統”、“副總統”選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書收支情形”查核報告，吳欣盈免罰，柯文哲裁處374萬元罰鍰、沒入5579萬3888元，簽證會計師端木正移付懲戒。



柯文哲涉京華城圖利案、政治獻金案，被起訴求刑28年6個月，自去年8月底開始，大多時間均遭羈押禁見。台北地方法院也將於3月20日將首度提訊柯文哲，進行準備程序庭。對此，民眾黨組織部已發布動員令，將號召支持者前往聲援。



台灣民眾黨回應如下：



一、“監察院”前一天才大動作開記者會，痛批在野黨砍預算，哭窮欲聲請“釋憲”，隔天卻可以發布超過3000字的新聞稿，宣布裁罰、沒入金額，顯見“監察院”還能運作，寧可省下買衛生紙的錢，也要處理柯文哲政治獻金案，傾全力在對付柯文哲，背後目的不言而喻。



二、“監察院”選在柯文哲3月20日首次開庭前一晚公布訊息，就是在助攻檢察官，為北檢添加柴火，配合司法進度進行政治追殺及攻擊。



三、“監察院”傾全力調查，新聞稿仍有值得一讀的地方，其中確認了過去從第三方支付平台的捐款，確實有許多錯誤登載為現金，且捐贈者與威京集團無關，更不存在外資捐贈；另外，裝潢費皆有合法憑證與給付金流，SOGO禮金確實作為員工福利用途，以上幾點皆證實，去年幾個月政論節目搭配側翼網軍輪番造謠的內容，都是不實的指控與抹黑。



四、有關“監察院”認定柯文哲演唱會售票及透過木可販售競選小物皆屬政治獻金，顯與客觀事實不符，台灣民眾黨要求“監察院”依照同等標準，清查賴清德競選期間的“賴桑小舖”及蔡英文的“小英商號”，有開立發票之收入是否依法申報政治獻金，是否有匿未申報情形，請“監察院”一視同仁以正視聽，否則將落入“政治辦案標準不一”的罵名，難度悠悠之口。

