黃紹庭：罷免真槍實彈　國民黨面臨生死存亡

國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月20日電（記者 蔣繼平）全台大罷免藍營處於劣勢，中國國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭接受中評社訪問表示，藍營基層普遍聽到的是焦慮與失望，現在根本沒有立場去管下半年的主席改選，因為大罷免是國民黨很重要的一戰，涉及到可能會失去“國會”多數黨優勢，黨中央、地方黨部、藍營縣市首長、各“立委”應該要加速追趕進度，否則各地罷免綠委民團看不到國民黨的奧援。



黃紹庭，高雄人，東海大學物理學系、美國南加州大學電機工程碩士。現任國民黨中常委、國民黨高雄市議員。其父親黃芳仁也是前高雄市議員。



根據“中選會”資訊，已有35案罷藍委進入第二階段，罷綠委尚無一成案，呈現35：0。“立法院”總席次113席，目前民進黨有51席，只要透過罷免、補選再拿到6席以上，即可過半。



黃紹庭表示，對於罷免案，藍營一方面有點錯估形勢，二方面是，從過去的罷免案、四大公投，綠營看起來比藍營略勝一籌，即使去年國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案民進黨最後輸了，但差距很小，在基隆這種藍大於綠的地方，這種差距也讓人跌破眼鏡。



黃紹庭表示，大罷免綠營已經動很久，去年就技術性偷跑，透過掌握黨的機器、政府，全力在推動，再配合側翼與公民團體、以及媒體炒作，感覺起來，民進黨在這幾次動員上都是來勢洶洶，因此，國民黨更不能大意。



黃紹庭表示，大罷免35：0，罷免藍委一階連署通過35案不意外，但罷綠委無一通過需補件，藍營則必須檢討。大罷免如今已經是真槍實彈，如何讓國民黨能夠趕快追上，是黨中央、地方黨部、藍營執政縣市首長、各“立委”辦公室，大家需要團結一致追趕，是很重要的任務，一定要馬上急起直追。