游智彬：賴17條昨是今非　跟6成民意對槓

新黨副秘書長游智彬。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月20日電（記者 盧誠輝）賴清德13日宣布中國大陸是“境外敵對勢力”，提出5大“國安”威脅和17項因應策略，包括恢復軍事審判。新黨副秘書長游智彬接受中評社訪問表示，賴17條很明顯就是昨是今非，擺明了要跟台灣60%的民意對槓，未來台灣民眾將失去免於恐懼的自由，因為只要賴清德不高興，老百姓隨時都可能被入罪。



游智彬，福建省漳浦縣出生長大，1995年、國中1年級才隨家人來台灣定居，政治大學財政學士、淡江大學法學碩士，現為新黨副秘書長、桃園市政顧問。



游智彬指出，賴17條根本就是自殺行為，也是對台灣人民與經濟的自殘行為，因為台灣民眾到大陸去讀書或做生意，原本是再正常不過的事情，但賴17條一出，讓這些兩岸的正常交流，隨時都有被入罪的可能性，現在只要賴清德不高興，隨時都可將人民入罪，讓台灣民眾從此沒有免於恐懼的自由。



他強調，賴17條也是擺明了要跟台灣60%的民意對槓，更是昨是今非的最佳示範，尤其是恢復軍事審判根本就是在打臉民進黨過去的主張，也徹底打臉那些2013年為台灣軍人洪仲丘在軍中受虐致死勇敢發聲，力主廢除軍審制度的一票現在的民進黨大官。



游智彬回憶，2013年洪仲丘案爆發後，當時還是“立委”的蕭美琴就強調洪仲丘的犧牲應促成軍法改革，因為這對軍中人權和法治進步具有指標性意義。林佳龍當年也主張軍法審判應回歸一般司法體系的法院審判，並批判軍事審判缺乏獨立性與公正性。



游智彬嘲諷，當年民進黨中常會甚至還邀請擔任律師的顧立雄去演講，主題是“軍中人權與軍事審判之後續變革”，顯示當時廢除軍事審判是民進黨從上到下的一致立場，但為何賴清德上任後，這些在賴底下當官的蕭美琴、林佳龍和顧立雄就見風轉舵，眼睜睜看著賴清德讓軍事審判復活？