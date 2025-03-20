中評關注：綠正規軍加入罷免連署　來勢洶洶

林右昌率領縣市黨部主委召開記者會，未來黨公職服務處成為罷免連署站。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月20日電（記者 黃筱筠）民進黨昨天邀集各縣市黨部主委開會，接著召開記者會，黨公職服務處將投入第二階段罷免連署。這代表民進黨“正規軍”加入罷免戰局，民間發起的罷免團體，變成後面支援。民進黨未來將發動議題案、組織戰等全面衝高第二階段連署。國民黨要戒備，僅是提出反戒嚴、反廢死公投，已經無法阻擋大部分藍委將陷入被罷免的危機。



民進黨之前一再強調罷免以民團為主，黨部不主導，但進入第二階段罷免連署，一個選區需要10%選民連署，才能達成第二階段門檻，民進黨內人士也認為，以人口眾多的新北市中和區國民黨“立委”張智倫選區來看，第二階段連署需要約3萬5千人，要達成罷免連署數非常不容易。



因此，綠營認為，第二階段罷免黨中央一定要投入參與，之前黨中央連下鄉宣講的活動都不願意承認與罷免有關，一再強調是政策宣講。但宣講的內容都圍繞大罷免議題，加上民進黨秘書長林右昌昨天率領各縣市黨部主委召開記者會，已經宣布黨公職服務處加入連署罷免站，這等於民進黨也不演了，就是要全面主導大罷免。



依照民進黨目前的政治動作觀察，應分為兩個面向，一個是議題戰，一個是組織戰。



議題戰方面，從賴清德宣布“抗中17項措施”之後，“行政院”、“立法院”會配合提出相關修法，雖然綠營提出修法，在藍白陣營優勢下，很可能從程序委員會就開始被阻擋，不分區“立委”沈伯洋等提出10大“國安”法案修法，週二就被程委會擋下，無法排入審查。但“抗中”議題發酵，有利凝聚深綠選民。

