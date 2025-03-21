美俄共識俄烏部分停火　劉復國：台灣啟示

亞太政策研究協會理事長、政大國關中心兼任研究員劉復國。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月21日電（記者 鄭羿菲）美俄達成俄烏戰爭停止攻擊能源及基礎設施30天，亞太政策研究協會理事長、政治大學國關中心兼任研究員劉復國接受中評社訪問表示，美國日前中斷軍援、情報共享，烏軍已嚐到現實的苦頭，烏克蘭會不得已而同意，歐洲國家基於人道也會同意這個方向，這是一個好的開始，但要達到全面停火還很不容易，歐洲國家會是關鍵變數。



劉復國說，不少人將烏克蘭之於俄羅斯，比擬為台灣之於中國大陸，從夾在兩大國之間的場景而言確實相似，烏克蘭如今的局面，更加提醒台灣民眾思考，不能像烏克蘭一樣單方面跟美國、歐洲合作，然後與強敵撕破臉，因為“小國”打到最後籌碼越來越少，就變成大國談判桌上的俎上魚肉，等著被瓜分，台灣在戰略上應該要非常靈活，不能單靠一邊。



美國總統特朗普與俄羅斯總統普京18日進行1.5小時熱線通話商討俄烏戰爭停火，普京同意暫停攻擊烏克蘭能源與基礎設施30天。克里姆林宮的聲明中提到“關鍵條件”，是停止對烏克蘭提供外國軍事援助及情報共享。不過，特朗普受訪時則說，援烏一事沒有出現在討論的內容裡。白宮指出，雙方也將針對包括黑海上的停火、全面性停火和長久和平，立即在中東展開技術性的談判。



劉復國為英國赫爾大學（The University of Hull）政治學博士，曾任政治大學創新國際學院院長、國際關係研究中心美國與歐洲研究所所長，現為政治大學國際關係研究中心研究員，研究專長包括亞太區域安全、“國家安全”、外交政策、美國東亞戰略。



劉復國接受中評社訪問表示，俄烏戰爭十分複雜，牽涉相關利益當事方不少，包括俄羅斯、烏克蘭、美國、歐洲國家等，但至少特朗普與普京通話有些基礎共識，是一個好的開始。雖然目前媒體報導美俄對於軍援一事看法不同，這也是可以理解的，要從戰爭走向和談一定會是漸進式，包括現在看到的先不攻擊能源與基礎設施，再去談黑海停火、全面停火和長久和平，不可能一步到位。



劉復國說，美俄達成的短期30天針對能源與基礎設施停火，烏克蘭不得已會同意，因為特朗普在白宮鬧劇後，3日曾暫停烏克蘭軍援、情報共享一週，包括衛星圖像，這讓烏克蘭攻入俄羅斯的庫斯克（Kursk）地區軍隊的美製武器找不到目標，再加上俄羅斯大軍包圍，烏軍只能潰敗撤退，這個警訊讓烏克蘭知道，若不按照美國進度表走，後果只會更慘。