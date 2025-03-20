他拚罷吳思瑤　賴苡任：國民黨中央定要出力

綠委吳思瑤罷免團體“地動刪瑤”召集人賴苡任。（中評社資料照） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）朝野決戰大罷免，泛藍“立委”已經有35位通過第一階段連署成案，罷綠委的部分目前掛零，但陸續已有12件完成補件，藍營評估都會過關。其中受到矚目的罷免民進黨台北市“立委”吳思瑤部分，“地動刪瑤”召集人賴苡任向中評社表示，預計31日“中選會”公布一階補件結果，4月8日正式啟動“二階段連署”，6月7日前需送件3萬5千份連署書。



吳思瑤因是親賴人馬、“立法院”黨團幹事長，民進黨中常委，藍軍能否將她罷掉，甚具指標性。



賴苡任說，第二階段的數目等於是2024該區“立委”選舉中，中國國民黨候選人張斯綱約7萬得票的一半，這數目要在大約40天內達成，由於還要考量“中選會”審查後剔除的件數，對於罷團來說壓力非常大。



賴苡任強調，所以第二階段連署一定需要政黨的力量介入，下周“地動刪瑤”的罷免總部將開張，國民黨主席朱立倫將會出席力挺，也等於是國民黨在第二階段對於罷團的協助以及角色會更明確，這對罷團來說將是非常大的助力。



賴苡任曾任國民黨副發言人、國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁助理。



賴苡任接受中評社訪問，談到目前罷瑤的狀況，他指出，目前進度為3月6日送出補件，“中選會”將針對補件進行為期25日的查對，因此補件結果推論應在3月31日出。屆時如第一階段通過，“中選會”會寄出正式公文，預計需要2至3天時間才送達，因此領銜人將在4月2日或3日收到公文，收到公文隔天才可到“中選會”領取“正式二階段連署書表格”。