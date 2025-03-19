台將採購美天然氣　阿拉斯加州長訪台

林佳龍（右三）今天會見美國阿拉斯加州長鄧利維（右四）訪問團。（照片：台外交部提供） 中評社台北3月19日電（記者 黃筱筠）美國阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）訂3月19日至22日率團訪台，台“外交部長”林佳龍今日會見，就經貿交流及能源安全議題等交換意見。



美國總統特朗普上台後，美國州長陸續訪台拚商機。亞利桑那州長郝愷悌（Katie Hobbs）19日離台之後，阿拉斯加州長鄧利維接著來台。台積電是亞利桑那州最重要外資，州長在台期間除拜會台積電，也與半導體產業鏈業者餐敘，爭取其隨台積電前往亞利桑那州投資。



賴清德日前提及將對美擴大採購天然氣與原油等，阿拉斯加產天然氣，州長鄧利維訪台，應該是觸及購買美國能源等議題。



郝愷悌今天透過X平台表示，榮幸參訪台積電總部，亞利桑那州堅定支持並持續促進這段歷史性的夥伴關係。他們很榮幸參訪台積電總部，並與董事長魏哲家與許多重要主管會面，他們由衷深謝台積電堅實的合作與深具遠見的領導，亞利桑那州堅定支持並持續促進這段歷史性的夥伴關係。



郝愷悌也與“經濟部長”郭智輝會面，並表示，他們很榮幸與郭智輝會面，討論強化亞利桑那州與台灣穩健的經濟夥伴關係。



鄧利維州長一行在台期間將會見賴清德、拜會“行政院長”卓榮泰，並接受蕭美琴及“外交部”政務次長陳明祺款宴。另外也將拜會相關私部門與台灣企業代表交流，開拓雙邊經貿合作機會。鄧利維州長也將應台灣美國商會（Amcham）邀請擔任該商會今年“謝年飯”貴賓。



台官方表示，台灣與阿拉斯加州在1988年就締結姊妹關係，台灣也是阿拉斯加州在亞洲的第4大出口市場，雙方在能源、農漁業、觀光及礦業領域已經建立良好合作基礎。鄧利維州長首次訪台，並盼進一步深化雙方在多項經貿領域及能源安全議題的互利互惠夥伴關係。