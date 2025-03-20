限縮兩岸中小學交流　鄭英耀：能避免就避免

鄭英耀。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電／賴清德日前提出“國安”策略，除限縮兩岸宗教、教育等交流，指示就兩岸經貿所涉及的人流、物流、金流及技術，進行必要、有序的調整。“教育部長”鄭英耀接受網路節目專訪表示，期待國中小學校國際交流以歐美、日本、東北亞等學校優先，以兩岸現況，建議交流能避免就避免。



賴清德日前強調，學術、教育交流案審查應“去政治化”，請“教育部”會同陸委會、“經濟部”等機關，深化學生對中國大陸的識讀教育以及兩岸交流應有認知。賴清德指示，兩岸經貿所涉及的人流、物流、金流及技術，進行必要、有序的調整，以強化經濟安全，並請相關部會檢討法規。



鄭英耀19日接受Yahoo TV《齊有此理》專訪表示，考量兩岸現況，希望縣市政府教育局，輔導中小學教育文化交流以歐美、日本、新加坡等先進國家為主。十幾年前自己借調高雄市教育局長時，經常跟中小學校長分享，要國際交流全力支持，公費公假以歐美國家為主，若要去中國大陸交流，利用寒暑假自行去。現在考量兩岸現況，建議交流能避免就避免。



鄭英耀指出，大專院校部分，除先前宣布中國廣州暨南大學等3校，及北京理工大學等7所與大陸“國防”軍事工業密切關連的大學禁止交流外，其他學校還是有在交流。



鄭英耀提到，賴清德上任後希望加強兩岸交流，“教育部”立刻作業，期盼推動兩岸學生交流跟學位生，但一直沒辦法連絡上。隨著陸機、陸艦進入越來越多，適度調整政策態度是有必要的。目前大陸學位生可以讀到畢業，少數會繼續留下來就讀碩士、博士班。



全教總理事長侯俊良表示，此議題牽扯政治尊重體制，但在允許的範圍內，教育應該回歸教育，純粹學術交流，政府有責任釐清界線，兩岸彼此互相尊重機制，避免背後政治等不必要因素困擾，貿然全部禁止兩岸交流需要再討論。



另外，“勞動部長”洪申翰19日指出，《兩岸人民關係條例》目前已禁止仲介人民到大陸工作，最大的目的是務必要避免大陸透過兩岸交流進行“統戰滲透目的”，維持總體“國家安全”目標，會與相關部會持續檢討法規。



工會人士則表示，與大陸工會交流多談論勞動議題、少有政治議題。台灣有工會參與國際勞工組織（ILO），而大陸也是ILO成員國，會中討論勞動議題，不認為會影響交流。