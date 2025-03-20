柯文哲案4大被告今出庭　沈慶京列首位　

威京集團主席沈慶京穿著紅色外套，在法警陪同下走入候審室。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月20日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利等案，遭起訴求刑28年6月，並被羈押禁見。台北地方法院20日進行起訴後的首次一審開庭，從早到下午提訊柯文哲等4名被告，威京集團主席沈慶京排第一位。民眾黨主席黃國昌也號召柯粉小草下午2點集結北院，一早已有不少小草前來旁聽。



柯文哲涉京華城圖利違法容積獎勵案《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂罪、主管監督事務圖利罪嫌共遭求刑28年6月、罰金新台幣5千萬元、褫奪公權10年。沈慶京涉貪圖利罪、違背職務行賄罪共遭求刑17年、罰金3300萬、褫奪公權11年。中國國民黨籍台北市議員應曉薇涉貪違背職務收賄罪、《洗錢防制法》洗錢罪共遭求刑16年6月、罰金5千萬、褫奪公權10年。柯文哲前台北市長辦公室主任李文宗涉貪收賄罪、《刑法》公益侵占罪、背信罪共遭求刑17年4月、罰金1千萬、褫奪公權5年。



柯文哲日前因父親柯承發病逝，解除禁見12天、並參加短短40餘分鐘的告別式。今日是父喪後，首次出庭被起訴後的審理。



台北地院排首次起訴後一審庭，上午9點半提訊威京集團主席沈慶京，11點提訊台北市議員應曉薇，下午2點半提訊台北捷運公司前董事長李文宗、下午3點40分提訊柯文哲。



北院一早即安排警方在場外架設好隔柵，以防衝突。黃國昌號召小草下午2點集結北院抗議聲援。