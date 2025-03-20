親賴綠委提醒多做少說　郭智輝：會改進

台“經濟部長”郭智輝答詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月20日電（記者 黃筱筠）民進黨籍親賴“立委”賴瑞隆今天質詢“經濟部長”郭智輝時問，會不會受到在野黨要你下台影響？郭智輝回覆說，目前為止沒有受到什麼影響，每個人都有每個人看法、角度，他會與“經濟部”同仁一起努力，希望完成努力的目標。但賴瑞隆也提醒郭智輝要多做少說，郭說，“我認知不清，我會改進”。



“立法院”經濟委員會今天邀請“經濟部長”郭智輝進行業務報告。



賴瑞隆質詢把郭智輝最近失言語錄做了整理，並詢問在野黨說要讓政府找不到人當部長，你同意嗎？郭智輝則尷尬笑說，不便回答。



賴瑞隆說，當然不適合，部長是重要職務，不認同這樣看法，但是國民黨開記者會要求你下台，你會受影響？郭智輝說，他擔任公職有他的理念，目前為止沒有受到什麼影響，每個人都有每個人看法、角度。他努力為“國家”，與“經濟部”同仁一起努力，希望完成努力的目標。“委員你已經在這裡支持我，讓我有信心”。



賴瑞隆也說，讓部長做不下去不是好事，但是提醒，部長要少說多做，企業家可以暢所欲言，但是部長說話會被放大。



郭智輝說，裡面很多都是作者斷章取義，應該要讓他整段報告清楚，大家知道他的原意是什麼，不能幾個字斷章取義，是有些偏頗，還是希望事實就是事實，他講的部分當然很多人不會認同，但是時間久一定會認同他的看法。



賴瑞隆建議，會被擷取一段話，某些關鍵字句要小心。郭智輝也說，當然，他會謹言慎行。“我認知不清，我會改進”。