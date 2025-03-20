綠委稱漲電價等新民意決定　郭智輝：會參考

郭智輝接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月20日電（記者 黃筱筠）4月電價預計調漲6%~9%。民進黨親賴“立委”賴瑞隆質詢時一再強調，個人希望電價先不要調漲，應該等7、8月新民意出來再決定，電價還能撐，希望新民意出來再決定。台“經濟部長”郭智輝則說，謝謝委員指導，我們會參考，提供給審議委員會參考。



“立法院”經濟委員會今天邀請“經濟部長”郭智輝進行業務報告。



賴瑞隆並未明確指出7月新民意是什麼，但若依照罷免進度，7月將進行投票，賴瑞隆希望罷免投票後有新民意產生再調整電價。



賴瑞隆詢問4月電價會調漲嗎？郭智輝表示，讓電價審議委員會判斷。



賴瑞隆則說，他個人希望電價先不要漲價，等7月新民意再決定，電價還能撐，希望新民意出來再決定。郭智輝也說，謝謝委員指導，我們會參考，提供給審議委員會。



至於核能部分？郭智輝表示，對於新核能可以參與討論，條件就是委員指教到安全無虞、核廢料可以處理，大家有共識等。



台灣民眾黨“立委”張啟楷也同樣詢問，電價要不要漲議題，郭智輝說，電價問題不是“經濟部長”決定，是審議委員會決定。



張啟楷說，你任內調漲了兩次電價，是否要踩煞車？馬英九執政雖然有調漲，但還有掉下來，民進黨執政電價一直漲上去，因為買綠電、停核電，4月有太多方法不用漲電價，你們要好好想一下。



郭智輝也說，委員指教地方，我們參考，沒有做到部分會改善。