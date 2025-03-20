被罷危機高　徐巧芯：做“立委”是拿命在搏

藍委徐巧芯。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電／《TVBS》18日公布的大罷免民調，針對中國國民黨籍“立委”徐巧芯，有57%表示會投同意罷免，高於37%不同意罷免。徐巧芯昨回應自己在大罷免只是小小存在，但對“立委”工作真的是拿命在搏。這一次民進黨發起大惡罷，“國家”未來交給民眾決定，不會因民調挫銳氣，而是激起她的鬥志。



資深媒體人趙少康提到，徐巧芯很認真，有時候半夜2、3點還傳LINE給他，趙問，“你都不睡覺？她回還在找資料等”。



趙少康19日在《少康戰情室》表示，政治就是如此，越認真、表現越好，看不順眼的人就越多，因為有威脅。假如每天在那邊傻傻的、什麼都不做，沒有人會罷免你，道理就在這邊。



根據TVBS民調中心民調，針對徐巧芯罷免案，目前有85%的台北市松山、信義區民眾知道有人發起罷免“立委”徐巧芯的連署，當中有34%民眾表示會參與連署，高於二階連署過關門檻。若順利成案，則有61%（42%一定會，19%可能會）的民眾會去投票，另外有3%民眾不一定。在有投票意願的民眾中（包括3%不一定，即64%），有57%表示會投同意罷免。



此時節目來賓、藍委柯志恩忍不住說，難怪國民黨被罷免這麼多，都很認真。趙少康續指，罷免的仇恨值就是誰做的越好，名滿天下、謗亦隨之。自古就是如此，人不遭忌是庸才。