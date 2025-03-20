陳玉珍：防衛韌性演練就是因應戰爭　感慨！

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）全台首次全社會防衛韌性演練27日將於台南進行，官方將以專案方式，讓計程車司機、公寓大廈管理人員接受訓練。中國國民黨籍金門“立委”陳玉珍今天受訪時說，這其實就是在為戰爭做準備，在“賴政府”執政下，人民已需天天面對非常肅殺的氣氛，擔心何時要發生戰爭，這在馬英九執政時代都不會發生，她非常感慨。



全台首次全社會防衛韌性演練27日將於台南進行，預計將模擬地震、海嘯等復合式災難，以無劇本、小規模方式進行，以貼近真實災變，賴清德將親自南下視導。由於過去演練多僅數十人受傷、疏散，此次大規模且以民力為主，前所未見。



陳玉珍今天在“立法院”受訪時強調，這就是在準備戰爭，她看到此新聞時非常感慨，在馬英九執政時期，兩岸是大交流時代，那個時候沒有人想到兩岸會發生戰爭，就是多往來促進融合促進瞭解，未來要如何，下一代人可能會有一些想法，但不論是政府或是民間，都是彼此在增加善意，至少大家和平相處。



陳玉珍強調，當時沒有看到所謂兩岸要打仗的討論，或是武力統一等等，但現在這些幾乎已變成日常生活，每天都是很肅殺的氣氛，甚至接下來還很可能會回到戒嚴時期，匪諜就在你身邊等等。



陳玉珍說，以前民進黨在野時，說反對思想檢查，現在民進黨執政，卻要做思想檢查。以前民進黨在野時反對軍事審判，現在民進黨執政，卻說要恢復軍事審判。“中華民國”的民主走了三十幾年，好像要回到過去，但百姓明明可以過和平安居樂業，不用擔心受怕的日子，民進黨真的該好好檢討，在他們執政之下，真要把大家弄到這個地步嗎？