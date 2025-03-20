青鳥阻寺廟借藍軍宣講場地　柯志恩喊不退縮

國民黨戶外開講，3月27日在高雄三鳳宮的場地生變，緊急尋覓地點，改於五甲龍成宮舉辦。（柯志恩臉書） 中評社高雄3月20日電／因應大罷免潮來襲，中國國民黨籍高雄市黨部原訂27日晚間7時在高雄市三鳳宮舉辦“頭家不爽，一起站出來”廟口開講。傳出廟方電話被青鳥打爆，廟方基於壓力決定不租借。地點改到五甲龍成宮，青鳥預告要再出征。國民黨高雄市黨部主委、“立委”柯志恩19日晚間氣炸發文喊“對於背後的施壓干擾，我們絕不退縮”。



《中時新聞網》報導，外傳三鳳宮接到2、300通抗議電話，總幹事何欣諧昨晚表示，這件事很單純，電話沒有被打爆。而是這2天看到他們舉辦活動的文宣後，覺得政治色彩太過濃厚，所以開會討論決定取消租借場地。廟方已致電向柯志恩說明相關原由。



國民黨高雄市黨部昨晚緊急公告，地點將改至五甲龍成宮。但已有青鳥、側翼團體在網路發聲，要大家一人一通電話繼續打爆龍成宮，嗆聲要讓國民黨廟口開講辦不成。



柯志恩19日在臉書發文表示，服務處傳來3月27日在高雄三鳳宮戶外開講的場地生變，國民黨高雄市黨部緊急尋覓、場勘並商借其他適當地點，改於五甲龍成宮舉辦（地址：鳳山區五甲二路730巷6號）時間不改、真心不變。除原定邀請藍委謝龍介、前藍委鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌委員外，又加邀時事評論員歷史哥，相信活動更加精采！希望大家一起站出來、大聲說：還我民主！人民做主！