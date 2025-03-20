“監院”裁罰柯文哲　黃珊珊批意圖影響判決

民眾黨委員黃珊珊接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月20日電(記者 俞敦平)台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊今日受訪時，針對台“監察院”對民眾黨前主席柯文哲政治獻金裁罰374萬元並沒入5579萬餘元一案，批評“監察院”濫權，將合法商業行為誤判為政治獻金，並拒絕補證漏報與錯報支出。



她強調柯文哲選舉期間的演唱會及木可公司販售小物所得屬商業收入，與其他政治人物的版稅類似，“監察院”卻雙重標準，針對在野黨。她指“監察院”在柯文哲羈押禁見期間仍開罰是政治打壓，並表示將依法提出救濟，同時她也認為“監察院”特別選在柯文哲開庭前夕公布裁罰，有意圖影響法院判決。



“監察院”19日公布的2024大選政治獻金查核報告。“監察院”審查後認定柯文哲存在匿報募款收入、違法支出、接受不符規定的獻金及逾期存入專戶等違規行為，因而裁罰374萬元並沒入5579萬餘元。此案起因於民眾檢舉，“監察院”調查發現申報中涉及商業行為收入被誤列為政治獻金，以及部分支出申報不實等問題。柯文哲方面則主張，相關收入屬合法商業行為，並非政治獻金，申報問題則是會計師作業疏失所致。



黃珊珊作為柯文哲政治獻金善後小組召集人，今日於“立法院”受訪時，針對“監察院”公布的2024大選政治獻金查核報告提出強烈批評。她認為，“監察院”雖有權審查政治獻金申報是否真實，但不應濫用權力，將選舉期間的商業行為視為政治獻金。她特別提到，柯文哲舉辦的演唱會及木可公司販售應援小物的所得，是有對價關係的合法商業收入，已依法繳納娛樂稅、營業稅及營利事業所得稅，性質與政治人物出版書籍的版稅或演講費無異，依法不應被認定為政治獻金。她強調，政治獻金法明文規定政治獻金為非對價的捐贈收入，“監察院”卻將商業行為納入裁罰並沒入，顯然違反法律精神。