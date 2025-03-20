裁罰柯　陳智菡怒批“監院”頭殼壞掉心黑

民眾黨團主任陳智菡接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月20日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨前主席柯文哲因2024大選選舉政治獻金違規，遭台“監察院”裁罰374萬元並沒入5579萬餘元，引發爭議。台“監察院”指其匿報募款收入、違法支出等四大違規。對此，台灣民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡今日受訪時強烈反擊，質疑“監察院”院長陳菊、秘書長李俊俋等人“心黑”，故意將競選演唱會及小物收入視為政治獻金，卻未同樣查核賴清德的“賴桑小鋪”或蔡英文的“小英商號”。她強調柯文哲依法繳稅，“監察院”卻採雙重標準，意圖“抄家滅黨”，更痛斥“監察院”這些官不是頭殼壞掉，就是心都黑。



2024大選落幕後，“監察院”針對柯文哲的政治獻金展開調查，發現其選舉期間收支涉嫌違規。根據“監察院”廉政委員會報告，柯文哲被控匿報募款收入、違法支出、接受不符規定的獻金及逾期存入專戶，因而裁罰374萬元，並沒入5579萬3888元。調查起因於民眾檢舉，“監察院”指出，政治獻金法規定募款活動所得屬政治獻金，須依法申報並存入專戶。柯文哲雖在2018年競選時遵循規範，此次卻未依法執行，引發爭議。



陳智菡今受訪時，表達了對“監察院”的裁罰的強烈不滿。她痛批“監察院”院長陳菊、秘書長李俊俋等人皆為政治人物出身，質疑他們明知政治獻金法規範，卻故意針對柯文哲。她說：“你們不知道政治獻金是怎麼一回事嗎？如果不知道，“監察院”要不要直接關門倒閉算了？”

