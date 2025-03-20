台灣小漢光演習逼真　金防部戰車快閃操演

台空軍立即備戰操演，為F-16V戰機裝上拖曳誘餌系統，讓該裝備罕見曝光。（台軍方提供） 中評社台北3月20日電／台灣軍方17日起展開立即備戰操演，軍方對外公布相關演訓畫面，其中空軍第五聯隊執行恢復戰備潛力裝掛，為F－16V戰機裝上AN／ALE－50拖曳誘餌系統，是該裝備罕見的一次曝光。陸軍金門防衛司令部19日則在金門大橋烈嶼端進行10分鐘快閃式的重要防護目標應援演練，驗證部隊快速應變與部署的能力。



有“小漢光”之稱的立即備戰操演，19日進入第3天，台軍方首度對外公布一連串演訓畫面，包含空軍第五聯隊執行恢復戰備潛力裝掛、海軍光六快艇進駐戰備漁港、監控陸艦等。



根據《中時新聞網》報導，2艘海軍光六飛彈快艇18日一早即駛入基隆八鬥子漁港，引起在地民眾討論。19日上午，1輛中油油罐車開進漁港，快艇上的士兵立刻用油管接駁到快艇上。民眾才恍然大悟，原來是軍方演訓戰時快艇緊急進入漁港，並利用民間碼頭快速補給與加油。



據瞭解，基隆港雖是飛彈快艇母港，但海軍艦艇平日並不會駛入民用漁港。19日除了八鬥子漁港補給演訓外，和平島漁港也有戰時補給測試。



金防部19日下午在金門大橋烈嶼端進行“重要防護目標應援演練”，共出動M14D戰車2輛、CM21裝甲車2輛，兵力約40餘人。針對解放軍海、空軍不斷襲擾，透過戰術推演，強化駐地部隊防衛作戰規畫，並採取快閃方式，歷時約10分鐘。著重在“任務式指管”及“去中心化”兩大模式，確保部隊在面對威脅時能自主應變。



“國防部長”顧立雄昨說，此次立即備戰操演屬於計劃性，“國防部”設有統裁部對各部隊下達狀況，藉此磨練指揮官決策及部隊應對能力，這類計劃性操演預計每半年實施1次。而當國軍情偵得知解放軍行動到達一定強度，將由參謀總長下令部隊執行非計劃性立即備戰操演。