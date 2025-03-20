綠委也質疑菲律賓綠電輸台　郭智輝堅稱可行

郭智輝答詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月20日電（記者 黃筱筠）台“經濟部長”郭智輝去年10月拋出菲律賓種綠電並以海纜輸台構想，根據近日出爐的評估報告指出，國際上尚未有符合呂宋海峽水深條件的海纜實績，短期雖可透過電池船送電，但每度運輸成本高達新台幣5.5元，以現階段而言，成本、技術與法規面均有待克服，更存在地緣政治風險。不過，“經濟部長”郭智輝今日答詢時仍堅持，菲律賓種綠電輸台可行，並強調，要去實地考察瞭解才能做深層計算。



“立法院”經濟委員會今天邀請“經濟部長”郭智輝進行業務報告。



民進黨籍“立委”邱議瑩今日質詢也直言，菲律賓種綠電她看了報告，也不知道“經濟部”說什麼，都不知道可行不可行，早上看可行，下午說不可行，“經濟部”內部有沒有妥適討論？技術價格你們的評估基準是什麼？



郭智輝回應說，我們那一份是可行性分析，去或不去先做可行性分析，“我們認為報告顯示可行”，但是現實問題我們在評估，要去實地考察瞭解才能做深層計算。



他也解釋說，每度運輸成本高達5.5元，是同仁從日本北海道送到本州的計算方式。目前台灣廠商可以做到一個儲能櫃2.5MW，目前台灣廠商可以做到兩倍，向日本瞭解可以做到8MW，但是對接過後是10MW。