防衛加碼！出租車司機、大樓管理員都要受訓

桃園機場計程車司機。（桃機提供） 中評社台北3月20日電／全台首次全社會防衛韌性演練27日將於台南進行，罕見賴清德與蕭美琴都將親臨視導。“內政部”為加速培訓防災士，將以專案方式讓計程車司機、公寓大廈管理人員接受訓練，預估今年防災士可達到10萬人。



不過，相關職業工會代表19日表示，對於招訓目的及要做哪些事情仍然一頭霧水，更擔心受訓年齡過大和配合戰爭演訓等問題。



全台首次全社會防衛韌性演練27日將於台南進行，預計將模擬地震、海嘯等復合式災難。以無劇本、小規模方式進行，以貼近真實災變，賴清德將親自南下視導。其中演練場景包括模擬海嘯來襲，南區沿海民眾300人須緊急疏散到南寧高中。另安平港旅客服務中心模擬安平商港爆炸，200多人受傷需緊急後送至育平郵局對面廣場醫療處置。由於過去演練多僅數十人受傷、疏散，此次大規模且以民力為主，前所未見。



外界關切民力訓練問題，“內政部”雖積極推動防災士培訓，並將範圍推廣至“經濟部”、“交通部”等機關。訓練對象涵蓋重要設施工作人員、大眾運輸營運人員、“經濟部”所屬事業機構、大樓管委會、村里長及幹事等。但與目標40萬民力相差甚遠，所以今年將擴大將計程車司機、8層樓以上大樓管委會、保全人員納入防災士培訓。



根據《中時新聞網》報導，消防署長蕭煥章19日表示，今年因納入常備役、替代役現役與退役等普訓，預估將可達10萬人的培訓量。消防署也與各縣市合作，每縣市每年至少要有300名的數量。“內政部次長”馬士元透露，目前正專案強化辦理計程車司機，以及公寓大廈管理人員的防災士培訓。



馬士元強調，在22種災害中，防災士的訓練主要是希望他們可以自救、互助。以工業管線災害為例，會培訓防災士察覺危險、疏散，救災仍由專業部門負責。

