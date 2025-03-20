楊紫瓊稱中國台北　賈永婕：東道主以禮待人

台北101董事長賈永婕接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月20日電（記者 俞敦平）台北101董事長賈永婕20日於“立法院”受訪時，針對馬來西亞華裔女明星楊紫瓊稱台灣為“中國台北”一事，強調儘管立場不同仍會作為東道主以禮待人。對於日前她聲援被虐致死的兒童剴剴被批作秀一事，她坦然得表示面對質疑仍會堅持真誠，對於酸民的言語不需要去care。



賈永婕針對明星楊紫瓊稱台灣為“中國台北”的爭議及社會福利議題發表看法。她坦言面對做秀質疑仍堅持真誠，並強調作為東道主以禮貌待人。同時，她對虐童案表達憂慮，指出社會福利制度漏洞，呼籲全面檢視以保護弱勢兒童。



“立法院”財政委員會20日邀請“財政部”莊部長翠雲率所屬機關首長暨公營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表之董、監事）列席業務報告，並備質詢。台北101董事長賈永婕也受邀列席並備質詢。



賈永婕在受訪時首先分享出席“立法院”的心情。她表示，去年已有兩次經驗，今年感到相對輕鬆，並對媒體說：“一出電梯就發現大家這麼有精神，讓我很開心。”針對“6大官股銀行”聯手承接最大股東、日商伊藤忠商社持有的台北101逾半數股權，她很感激公股對她的信任，並表示：“公股顯然對我很有信心，我非常感謝他們。”



關於楊紫瓊將台灣稱為“中國台北”的爭議，賈永婕說雙方看法不同：“當然有分歧，就是蠻不同的吧。”然而，她強調作為東道主的立場，“還是用最禮貌的方式對待”，展現台灣的風度。

